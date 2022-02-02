Индекс промышленного производства в 2021 году вырос на 10,7%.

Индекс промышленного производства в Саратовской области по итогам 2021 года вырос на 10,7%.

— Это результат общих усилий всех наших промышленных предприятий, — сообщил в своем Телеграм-канале председатель облправительства Роман Бусаргин.

Наилучшие показатели, со слов Бусаргина, традиционно демонстрирует обрабатывающее производство, где темп роста составил 15,2%. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром показатели увеличились на 2,7%, в сфере водоснабжения и водоотведения — на 2,8%.