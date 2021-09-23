Индекс промышленности по полному кругу предприятий Саратовской области увеличился.

За период с января по август 2021 года индекс промышленности составил 116 процентов. Тот же показатель за аналогичный период 2020 года составлял 101 процент.

Такой рост обусловлен опережающим развитием обрабатывающих производств. Их доля составляет более 74 процентов от общего объема экспорта. Рост индекса промышленности по этому типу деятельности составил 122,9 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году.

Увеличение индекса промышленности по обеспечению газом и паром составило 107,3 процента. Саратовская область является регионом-донором в этой сфере, потребляя только 32 процента от произведенного.