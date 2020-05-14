Индекса самоизоляции в Саратове очень низкий — 1,9 балла. Такие данные приводит Яндекс в полдень четверга, 14 мая.

В рейтинге городов с населением свыше 500 тысяч человек Саратов находится на втором месте. Выше оказался только Краснодар с показателем 2,1 балла.

В Энгельсе индекс еще ниже, чем в областном центре. Там, по данным Яндекса, индекс на сегодняшний день составил лишь 1,8 балла.

Стоит отметить, что индекс самоизоляции начал падать после указа президента России о постепенном выходе из режима повышенной готовности. С 12 мая разрешено работать промышленным предприятиям, но за главами регионов оставили возможность принимать решения о продлении ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической обстановки в области.