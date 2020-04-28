Индекс самоизоляции в Саратове во вторник, 28 апреля, составил 3,3 балла. Об этом сообщает региональный оперштаб со ссылкой на данные Яндекс.

В общем рейтинге городов с населением более 500 тысяч человек наш город по этому показателю делит третье место с Пензой. Чуть выше находятся только Махачкала и Краснодар.

Несмотря на то, что сегодня день поминовения Радоница, из-за коронавируса жителям запрещено посещать кладбища, за исключением оформления услуг по погребению или участия в нем. Кроме того, добраться до кладбищ не получится — автобусы туда не курсируют.