Индекс самоизоляции Саратова составляет 4,6 балла из 5, сообщает региональный оперштаб.

Такую статистику приводит Яндекс, исходя из активности местных жителей до эпидемии и сейчас. Чем ниже индекс, тем больше людей находятся дома. По данным системы, сейчас на улицах города почти никого нет.

В общем рейтинге городов Саратов стоит наравне с Ульяновском, Тольятти, Астраханью, Ижевском и Краснодаром. Лидируют Ярославль, Рязань, Киров — 4,7 балла.

Среди городов-миллионников больше всего жителей остается дома в Воронеже, Нижнем Новгороде, Перми и Ростове-на-Дону (4,6 балла). В Вот в Москве и Санкт-Петербурге показатели ниже — 4,2 и 4,5 соответственно.