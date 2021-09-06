Лидерами рейтинга в РФ по индексу рынка труда за 2020 год стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а в конце списка — республики Северного Кавказа и Тува. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по итогам 2020 года этот показатель вырос в 34 регионах. Наибольший прирост зафиксирован в Саратовской (+3) и Воронежской области (+3), Калмыкии (+2,7).

В первом из регионов этому способствовало снижение доли занятых на вредных производствах и увеличение отношения заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.