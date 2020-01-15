На праймериз «Единой России» выдвинулась предприниматель из Ленинского района Саратова. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В региональном организационном комитете продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7. О своем желании принять участие в предварительном голосовании заявила слушатель «Школы молодых управленцев», индивидуальный предприниматель Анастасия Бобылева.

-В Ленинском районе Саратова я проживаю всю свою жизнь и о проблемах в районе знаю не понаслышке. Готова к взаимодействию с жителями. Считаю, что это поможет мне решать именно те задачи, которые действительно важны для жителей округа» — отметила Бобылева