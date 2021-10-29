Сегодня, 29 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил инфекционную больницу в Саратове вместе с главой регионального минздрава Олегом Костиным.

Сейчас сданы уже два корпуса больницы, продолжается ввод в эксплуатацию, который планируют полностью завершить в ноябре.

-Каждая палата – это практически реанимация, со всеми удобствами, кислородом, оборудованием, шлюзами и отдельным выходом. Это для нас может стать спасением, если заболеваемость не будет снижаться, — сказал председатель.

По словам Володина, в случае необходимости в больнице можно разместить 1200 человек без нарушений санитарных норм.