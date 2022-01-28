Новый инфекционный центр в Саратове получил лицензию на медицинскую деятельность. Об этом сегодня, 27 января, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Спикер призвал региональные власти как можно быстрее создать условия для врачей и медицинского персонала. А именно достроить дом в Елшанке, где медработники получат служебные квартиры.

Напомним, строительство инфекционной больницы было завершено в декабре. Учреждение площадью 56 тыс. кв. м рассчитано на 400 коек, но при необходимости сможет принять более 1 000 пациентов без нарушения санитарных норм.