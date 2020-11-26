Сегодня, 26 ноября, в Госдуме в третьем чтении приняли федеральный бюджет на 2021-2023 годы. В нем указаны и средства на строительство инфекционной больницы в Елшанке, которую должны достроить к 2021 году. Об этом сообщили в паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина.

Федеральный политик отметил, что некоторые из чиновников Минфина не поддерживали это решение, но благодаря поддержке президента страны и правительства окончательным оказался другой вердикт.

— Расходы увеличены на здравоохранение и преодоление пандемии. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли, но сегодня нужно думать о людях, спасать их, — отметил федеральный политик.