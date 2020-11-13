Председатель ГД Вячеслав Володин посетил стройплощадку саратовского инфекционного центра.

— Во-первых, замечание строителям, что вы до сих пор не освоили те средства, которые есть на счетах — благотворительные, привлеченные. У вас 125 миллионов сегодня на счетах. А вы исходите из того, что с 1 января будет открыто федеральное финансирование, — отметил спикер.

Он подчеркнул, что нужно сделать все для работы здесь высококвалифицированных специалистов. И поставил срок сдачи учреждения — июнь 2021 года, 2022 год для онкологической больницы. На следующий год необходимо будет начать строить противотуберкулезный диспансер.

Федеральный политик отметил, что нужно строить служебное жилье для специалистов.

Он напомнил о решении губернатор Саратовской области Валерия Радаева насчет строительства в Саратове дома на 200 служебных квартир для будущих врачей, среднего и младшего медицинского персонала инфекционной больницы.