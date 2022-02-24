Сегодня, 24 февраля, состоялось заседание оперативного штаба по устранению аварийной ситуации на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Саратова.

В заседании приняли участие представители областного правительства, администрации города и Ленинского района, а также ресурсоснабжающих организаций, Ростехнадзора и прокуратуры.

По словам Дмитрия Алексеева, отсутствие четких сроков решения проблемы и несвоевременная передача информации стали основными причинами, мешающими решить вопрос с аварией на подстанции.

Александр Соловьев раскритиковал работу ПАО «Россети Волга» и ЗАО «СПГЭС», затянувших со временем ликвидации массового отключения.