В День российского студенчества состоялась встреча министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова, заместителя министра Ангелины Беловицкой и председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы Станислава Денисенко с лучшими студентами региона.

Встречу со студентами и молодыми учеными министр начал с поздравления с Днем российского студенчества: «Каждый из вас, кто присутствует в этом зале, уже многого достиг. Вы на практике доказали, что сделали правильный выбор. Рад, что свой жизненный путь вы начинаете уверенно, показывая пример для подражания своим сверстникам. В День студента я хочу пожелать вам всегда следовать за своими мечтами, добиваться поставленных целей и одерживать победы в любом деле!»

Участники, приглашенные на встречу, задали множество вопросов, связанных с организацией жизни в городе. Также было предложено разработать систему открытых встреч для налаживания диалога между молодежью и властью.

Несколько вопросов было связано с участием саратовских студентов во всероссийских конкурсах и форумах. Александр Абросимов подчеркнул, что во многих вузах студенты самостоятельно разрабатывают и реализуют интересные и полезные для общества проекты.

Студент Поволжского института управления РАНХиГС Денис Родичев является одним из активистов в проектной деятельности. В рамках встречи он представил проект «Твоя безопасная сеть», направленный на развитие навыков этичного поведения при работе с гаджетами и интернетом. Кроме того, Денис рассказал, что уже сейчас проект пользуется большой популярностью не только в родном регионе, но и в Нижегородской, Свердловской и Ульяновской областях.

— В свой проект мы добавили использование мобильных телефонов. На карточках есть QR-код, который дает возможность получить подсказку или узнать правильный ответ. Также для большего интереса мы занесли в игру дополненную реальность, с помощью которой игроки смогут узнать об имеющихся персонажах, – поделился успехами команды Денис Родичев.