Директор народного музея Юрия Гагарина, депутат Саратовской городской Думы Инна Буйкевич поделилась своим мнением о предварительном голосовании партии «Единая Россия».

«В преддверии осенних выборов «Единая Россия» проводит ставшее уже традиционным предварительное голосование. Беспрецедентная по открытости и конкурентности процедура, которую в нашей стране проводит одна-единственная партия, позволяет всем избирателям независимо от партийной принадлежности сделать свой выбор будущих кандидатов, а в число потенциальных народных избранников могут войти не только единороссы, но и беспартийные граждане. Это значительно расширяет спектр возможностей – уже сейчас в нашем регионе заявки на участие в предварительном голосовании подали более 250 претендентов. Таким образом к самим выборам определятся те, кому действительно верят, чьи реальные дела очевидны и на кого можно опереться. Их «Единая Россия» выдвинет в качестве своих кандидатов.

Для самих участников предварительного голосования это тоже отличный практический опыт политической деятельности, активного общения с жителями, погружения в волнующие их проблемы, в поиск эффективных решений. В одинаковых условиях на предварительном голосовании вместе с теми, кто только начинает свою общественную жизнь, а это яркие, увлеченные, полные энтузиазма и идей люди, участвуют опытные, сильные политики. Своим колоссальным опытом предвыборной работы они на практике поделятся с молодыми участниками, такой обмен энергией полезен для всех. Выбрать достойных кандидатов в депутаты – ответственная задача. В итоге «Единую Россию» в новом созыве Саратовской областной Думы будут представлять люди, обладающие уникальным опытом, прошедшие сито предварительного отбора, стремящиеся сделать жизнь вокруг нас лучше и знающие как это сделать», — отметила Буйкевич.