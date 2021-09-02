ДТП с участием несовершеннолетнего произошло вечером 2 сентября в областном центре.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в городской ГИБДД, в 19.10 в посёлке Юбилейный возле дома № 2/15 по улице Федоровская иномарка сбила девочку.

По предварительным данным, 58-летний водитель «Chevrolet Lacetti» совершил наезд на 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Девочка была госпитализирована. Позже стало известно, что подросток отпущен домой. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: ГИБДД