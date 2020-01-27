Кировский районный суд вынес приговор в отношении 25-летнего иностранца, а также 27- и 31-летних жителей Лысогорского района. Об этом сообщает областная прокуратура.

Двое фигурантов в 2017 году дважды проникали в дома к саратовчанкам, избивали их и грабили.

В 2018 году криминальное трио узнал, что правоохранитель везет изъятую улику в виде краденного в Калуге оборудования для алмазного бурения и резки в бетоне. Они остановили на трассе автомобиль и несколько раз выстрелили в представителя власти.

Суд признал двоих мужчин виновными в разбое в составе банды, а также всех преступников в применении насилия в отношении полицейского и незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия. Иностранца приговорили к 11 годам колонии, а двум другим — девять лет и три года.

Осужденные попытались обжаловать наказания, утверждая свою невиновность. Однако гособвинитель указал на факты, которые убедили судебную коллегию остаться непреклонной. Приговор остался без изменения.