Суд признал 28-летнего жителя Республики Таджикистан виновным в незаконном пересечении границы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что подсудимый с ноября 2015 года по январь 2020 года по чужому паспорту въезжал в страну, зная, что нарушает закон.

Его задержали 8 января 2020 года в Озинском районе пограничники.

Теперь мужчина проведет год в колонии-поселении.

Напомним, это не первый случай незаконного пересечения границы. В Новоузенском районе задержали сразу 12 мигрантов, которые пешком пробрались через Новоузенский район ради жизни в России.