В отношении иностранного гражданина, который пытался подкупить таможенного инспектора, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Ранее, 19 августа, сотрудники таможни остановили машину для проверки. Не желающий медлить водитель для ускорения проверки предложил одному из сотрудников взятку в размере 15 тысяч рублей, но последний воздержался от «вознаграждения».

Инспектор мобильной группы проинформировал о предложении взятки руководство и отделение по противодействию коррупции.

Теперь иностранец стал фигурантом уголовного дела за покушение на дачу взятки.