В Саратове задержали иностранку, подозреваемую в хранении и оптовом сбыте наркотиков.

По информации ГУ МВД, женщина расфасовывала и формировала оптовые партии героина для дальнейшей передачи закладчикам. Те, в свою очередь, распространяли их через тайники. Во время досмотра у дилерши изъяли 70 граммов смеси, в составе которой был героин.

После этого полицейские осмотрели один из дворов в Заводском районе Саратова, где обнаружили ещё 30 доз порошка, общей массой 70 граммов. На съемной квартире подозреваемый полисмены нашли порядка полутора килограммов героина содержащих смеси.

Сейчас на злоумышленницу завели уголовное дело и арестовали. Ей грозит 20 лет тюрьмы.