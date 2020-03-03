Завершена экстрадиционная проверка в отношении 59-летней уроженки Азербайджана, которая была в розыске. Об этом сообщает прокуратура.

Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенное 2013 году. Она пообещала двум мужчинам пристроить их родственников в местные вузы и попросила за это суммарно 13 тысяч манат (более полумиллиона рублей по курсу 2013 года — прим. ред.).

Во время проверки было установлено, что злоумышленница — гражданка Азербайджана и российского гражданства у нее нет. Таким образом ее действия квалифицируются статьей уголовного кодекса, как мошенничество. Кроме того, на Родине на нее завели уголовное дело и объявили в розыск.

Сейчас органы ФСИН передала преступницу компетентным органам Азербайджанской Республики.