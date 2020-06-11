Приближается главный государственный праздник для всех россиян. В этот день для всех жителей нашей большой страны есть повод выразить слова благодарности и признательности. Возможность рассказать свою историю и поделиться впечатлениями о России есть и у иностранных граждан.

В рамках международной акции «#РоссияПомогает» иностранные студенты из Поволжского института управления РАНХиГС рассказали об обучении и жизни в России.

Гражданин Республики Узбекистан Ильнур Едигаров: «Ещё с детства я задумывался о смене места жительства и меня заинтересовала Россия, поэтому для получения высшего образования я выбрал именно эту страну. Для меня была важна близость наших стран по географическому положению, а также дружеские отношения между ними. Кроме того, российские вузы выпускают квалифицированных специалистов, которые получают признание во всем мире.

Когда встал вопрос, какой именно город и вуз России мне выбрать, друзья подсказали Поволжский институт управления РАНХиГС в Саратове, ведь некоторые из них учились именно там, и я решил узнать про этот Институт побольше. Меня привлекла возможность участвовать в творческой жизни Института и быть частью студенческого СМИ «СТУДиЯ», ведь я уже начинал развиваться как фотограф. Так я окончательно решил поступать именно в ПИУ РАНХиГС и не жалею об этом выборе».

Студентка из Республики Узбекистан Севара Азимова: «Всю жизнь я мечтала получить образование в России и уверенно двигалась к достижению этой цели. Для меня переезд в Россию оказался шагом, который характеризовал максимальный выход из моей зоны комфорта. Конечно, у меня были страхи в том, что могут возникнуть проблемы с адаптацией и коммуникацией, но все мои страхи и сомнения бесследно развеялись, как только начался учебный год. О своём любимом Институте я узнала от своих друзей-соотечественников, обучающихся в нём. По их рассказам я поняла, что Поволжский институт управления — именно то место, где я хочу обучаться. Именно данный вуз обладает ресурсами и возможностями, чтобы помочь мне развивать себя как профессионала и личность.

Всю необходимую информацию я смогла найти на сайте Института и убедиться в своём выборе окончательно благодаря таким преимуществам, как: доступность поступления (квотные места для иностранных граждан), интересные программы обучения, преподавательский состав, а также предоставление комфортного места проживания (общежития). С каждым годом я все больше убеждаюсь в том, что сделала правильный выбор в пользу Поволжского института управления, потому что могу развивать не только профессиональные навыки, но и получаю и повышаю навыки в творческой, общественной, спортивной и научной деятельности.

Хочу сказать большое спасибо студентам, которые обучались вместе со мной. Они были очень доброжелательны, добры и приветливы. Отзывчивость, поддержка, помощь, общение — благодаря этому я почувствовала себя «на своём месте», будто прожила в Саратове всю свою жизнь. Жизнь в России мне очень нравится».

— Когда я приехала в Саратов, я боялась с кем-то познакомиться, а тем более попросить кого-то о помощи. Мне казалось, что никто не захочет со мной общаться, со временем я начала адаптироваться и понимать, что живу в другом городе, да и вообще в другой стране, — поделилась студент из Украины Виктория Трофименко. — Позднее я познакомилась с большим количеством людей, в дальнейшем ставших мне друзьями, которые помогали, да и сейчас помогают в некоторых сложных для меня ситуациях. Также во многом оказывали помощь преподаватели моей кафедры управления персоналом, за что хочется сказать им отдельное спасибо!

Сейчас я заканчиваю обучение на бакалавриате в Поволжском институте управления РАНХиГС, планирую оставаться в России и поступать в магистратуру также на направление подготовки «Управление персоналом», и в дальнейшем устроиться на работу по своей специальности. Кроме того, буду продолжать активно заниматься спортом.