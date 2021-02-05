Прокуратура Саратовской области провела проверку в отношении 32-летнего гражданина Республики Таджикистан, обвиняемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Его задержали в декабре 2019 года во время пограничного контроля в Озинском районе.

В марте 2014 года он продал в городе Душанбе Республики Таджикистан девять килограмм опия.

Прокуратура Саратовской области подготовила заключение о выдаче его правоохранителям для привлечения к уголовной ответственности.