Суд признал виновными 23-летнего и 27-летнего иностранца, которые проживали в Саратове за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в мае 2020 года мужчины познакомились с неустановленными лицами в интернете, чтобы вместе продавать запрещенные вещества.

Они получали оптовые партии, перевозили, хранили их и раскладывали по тайникам, а потом сообщали адреса закладок потенциальным покупателям.

Днем 10 июля они забрали у лагеря “Березка” на Кумысной поляне 22 свертка синтетики с массой не менее 12,26 грамма и 21 пакет с марихуаной весом не менее 9,42 грамма и стали хранить при себе.

После этого их задержала полиция, наркотики изъяли.

Подсудимые свою вину в совершении указанного преступления признали полностью.

Один из злоумышленников проведет восемь лет в исправительной колонии строгого режима, второй на месяц больше.

Приговор не вступил в законную силу.