В Саратовской области представитель министерства здравоохранения региона Денис Грайфер рассказал о вакцинации от коронавируса.

Поступило 97,592 тысячи доз препарата для иммунизации, привито свыше 88 тысяч человек.

Сейчас в регионе граждане могут привиться в тот же день, когда записались. Но возможно придется и подождать в очереди. Это индивидуально в каждой медицинской организации.

Центры вакцинации есть в ДК, торговых центрах, где можно защитить свое здоровье сразу.

У граждан с хроническими заболеваниями после прививки они могут обостриться. Поэтому открывают реабилитационные койки, идет работа по долечиванию.

В тот момент, когда регион будет получать не по 10-15 тысяч доз, а по 50-100 тысяч можно будет прививать более миллиона человек в регионе.

Чиновник отметил, что даже иностранцы и россияне, проживающие за рубежом, обращались за вакцинацией. Но это только единичные случаи.