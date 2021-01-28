Суд Озинского района Саратовской области вынес приговор четырем гражданам Узбекистана за незаконный переход границы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В прошлом этим людям был запрещен въезд в Россию за различные нарушения миграционного законодательства. Встретившись у себя на родине, они решили проникнуть в РФ пешим порядком с территории Казахстана.

В ночь с 17 по 18 апреля прошлого года, проделав в пешем порядке пяти часовой путь, иностранные граждане были задержаны сотрудниками полиции на территории Балаковского района.

Суд приговорил нелегалов к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.