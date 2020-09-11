Суд признал двух иностранцев виновными в попытке распространять наркотики в Саратове. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что зимой 2020 года они через неустановленное лицо в мессенджере договорились о получении оптовой партии наркотиков.

5 марта правоохранители поймали злоумышленников, которые делали тайник с запрещенными веществами в Волжском районе города. При досмотре у них изъяли полкило героина.

Каждый из них получил по семь лет исправительной колонии строгого режима.