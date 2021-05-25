Прокуратурой Саратовской области проанализированы сведения о преступлениях, совершенных в регионе иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

За четыре месяца были рассмотрены уголовные дела о 103 преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, что на 14,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес данных преступлений остался на уровне прошлого года и составил 1,9 процента от общего количества. Из них 63 преступления совершено гражданами государств – участников СНГ, что составило 61,2 процента всех преступлений, совершенных не гражданами России.

Самих иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления, выявлено на 16,9 процента больше.

К уголовной ответственности привлекались граждане Казахстана (13), Средней Азии (41), Украины (24) и другие. Большая часть преступлений, за которыми стоят указанные лица, – это кражи, грабежи, мошенничество, хранение и сбыт наркотических средств.

Наибольшее количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, наблюдается в Ленинском районе Саратова, Энгельсском районе.

Также в исследуемом периоде текущего года увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, – на 6,5 процента, из них в отношении каждого второго совершено преступление против собственности (кража, мошенничество).