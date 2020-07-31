В отношении бывшего инспектора ДПС из Балакова возбудили еще одно уголовное дело о взятке. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 23 ноября 2019 года утром он остановил грузовик в Хвалынском районе. Водителя попросили «дыхнуть в трубочку», а потом шофер узнал, что пьян. Это была неправда, сотрудник ГИБДД только хотел выманить у него 26 тысяч рублей, угрожая отобрать права и задержать транспорт.

Тот перепугался и отдал деньги, после чего получил свои документы обратно.

Свою вину инспектор ДПС не признал, его заключили под стражу.

Расследование продолжается.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области. Сотрудник уволен из органов внутренних дел