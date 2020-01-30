Вынесен приговор подозреваемому в получении взятки сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Днем 13 мая 2019 года инспектор будучи на рабочем месте на трассе и осуществляя автонадзор остановил для проверки грузовой автомобиль, перевозивший мазут. Водитель предложил взятку сотруднику ГИБДД в сумму 20 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось для продолжение движения.

В последствии сотрудники УФСБ выявили противоправные действия инспектора.

Также выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за подобное деяние.

Суд приговорил злоумышленника к одному году исправительных работ с лишением права работать в правоохранительных органах на такой же срок.