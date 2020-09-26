Инспекторы ДПС помогли 69-летней жительнице Балаково вернуться домой. Об этом сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское».

23 сентября гражданка ушла из дома и не вернулась. Ее родственники обратились за помощью к волонтерам поискового отряда, подключились оперативные службу полиции.

Ночью в районе металлургического завода в городе на обочине трассы женщину обнаружили. Она была дезориентирована и не понимала опасности своего положения.

Пенсионерку доставили сотрудникам поискового отряда, которые передали ее родственникам.