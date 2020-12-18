В Саратове 19 и 20 декабря пройдет рейд “Нечитаемый регистрационный знак”. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Особое внимание будет уделено машинам с грязными номерами. Из-за этого бывает затруднительно найти водителей, скрывшихся с места аварий или понять, кто нарушил ПДД по фото и видео-материалам.

Это те номера, когда с расстояния двадцати метров нельзя разобрать в темное время суток хотя бы одну из букв или цифр заднего знака. Днем — те же самые условия, только еще считаются и номера спереди.

За вождение незарегистрированного транспорта предусмотрен штраф в размере 500-800 рублей, рецидивистам придется отдать уже пять тысяч рублей или лишиться прав на срок от одного до трех месяцев.

Если номер не читается, не соответствует стандарту или установлен с нарушением ГОСТа, за это необходимо будет отдать 500 рублей.

Поездка на машине без номеров или специальное закрытие их повлечет за собой штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.