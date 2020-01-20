ГИБДД проведет рейда «Яркий пешеход» для предотвращения происшествие с детьми. Об этом сообщает профильной ведомство.

За 2019 год было зарегистрировано 67 ДТП с участием детей-пешеходов. В них 68 несовершеннолетних получили травмы и один — погиб.

В связи с эти с 20 по 23 января сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятие, во время которого уделят особое внимание профилактике аварийности с участием маленьких пешеходов.

Инспекторы напоминают, что дети должны четко знать ПДД и переходить дорогу только в отведенном для этого месте. Также в темное время суток на одежде должны присутствовать светоотражающие элементы для предотвращения ДТП.