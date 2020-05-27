Инспекторы ГИБДД будут ловить детей-пешеходов без светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Мероприятие направлено на предотвращение происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов. Оно продлится три дня — с 28 по 31 мая.

— Сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание профилактике аварийности с участием детей пешеходов, как в отношении нарушений правил дорожного движения водителями, связанных с непредставлением преимущества пешеходам, так и нарушениям правил перехода проезжей части юными пешеходами, — уточнили в пресс-службе.

С начала года в Саратове зарегистрировано 16 ДТП с участием детей-пешеходов, в которых пострадали 19 несовершеннолетних.