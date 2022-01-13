В Саратове продолжаются круглосуточные работы по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 13 января, состоялось оперативное заседание по уборке города, где

Михаил Исаев дал поручение в течение дня проверить плановые показатели

по очистке.

По данным проверки во всех районах города 287 единиц спецтехники очищают улицы. В мероприятиях задействовано 1770 дворников и 205 спецмашин. Территории школ убирает 1137 технических работников с помощью 188 единиц техники. Торговые и промышленные предприятия очищают 309 спецмашин и 3581 дворник.

Всего в Саратове инспекторы насчитали 989 спецмашин и 6713 рабочих.