Инспекторская служба регионального оператора Саратовской области филиала АО «Управление отходами» провела повторный рейд по предпринимателям Ртищевского района региона. Специалисты проверили исполнение ранее выданных законных требований заключить договор на коммунальную услугу.

Более 50 владельцев местного бизнеса ранее получили уведомления оформить договор с регоператором по обращению с ТКО, однако так и не подписали его. После получения повторных актов с предупреждением, что следующим шагом будет передача материалов в суд, порядка 20 процентов предпринимателей оформили договор в тот же день.

— Общий долг ртищевских предпринимателей составляет почти 600 тысяч рублей. Самый крупный из них — у владельца мебельного магазина ИП Дудукин, более 26 тысяч рублей. Объяснять отказ оплачивать коммунальную услугу отсутствием договора – значит противоречить требованиям закона. Поэтому все повторные акты, оставшиеся без ответа со стороны бизнесменов, будут переданы вместе с материалами в суд для дальнейшего взыскания задолженности и понуждения к заключению договора, — подчеркнул директор регионального оператора по обращению с ТКО Саратовской области филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить регоператору заявку для заключения договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит обязательной оплате потребителем.

Скачать пакет документов для подачи заявки на оформление договора представители юридических лиц и предприниматели могут на специальном сайте. Дополнительную информацию о порядке заключения договора в письменной форме можно получить в контакт-центре регоператора по обращению с ТКО Саратовской области филиала АО «Управление отходами» по телефону: +7-845-225-64-90.