У певицы с саратовскими корнями возникли проблемы с Instagram.

Как сообщила сама Полина Гагарина на своей странице в соцсети, ей не сразу удалось опубликовать фотографию с маленькой дочкой с пляжа.

Напомним, сейчас Гагарина вместе с сыном и дочерью отдыхает в Арабских Эмиратах.

— Вторая попытка выложить пост! Инстаграм удалил фото за нарушение: голое тело ребёнка. Но предыдущие посты их почему-то не смутили! Или кто-то пожаловался? — пишет «звезда».

Певица также сообщила своим поклонникам, что дочка Мия уже определилась с будущей профессией.

— Миюша выбрала профессию. Она будет палеонтологом. Ведём раскопки на пляже, — шутит звездная мама.

Фото: Instagram