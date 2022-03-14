Доступ к Instagram ограничен на территории России с 14 марта.

Напомним, ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке ресурса компании Meta вслед за Facebook с целью избежания агрессии в отношении русскоязычной аудитории социальной сети, позволившей высказывать намерения в том числе об убийстве к поддерживающим спецоперацию РФ на Украине. В том числе — в отношении российских военных.

Согласно опросам независимых экспертов, большинство россиян все же будут пользоваться Instagram, несмотря на запрет, используя систему VPN.