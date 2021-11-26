​Институт прокуратуры СГЮА отмечает 25-летие со дня основания. В рамках юбилейных мероприятий в его стенах в очно-дистанционном формате стартовал I Международный научно-практический форум «Прокуратура России в XXI: стратегические задачи и пути их реализации».

Участниками торжественного мероприятия стали представители руководства академии и института, профессорско-преподавательский и студенческий коллективы, выпускники разных лет, а также ветераны и сотрудники органов прокуратуры региона.

Открыла пленарное заседание форума ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова. Она отметила слаженность и эффективность работы коллектива Института прокуратуры, что позволяет ему сохранять лидирующие позиции в стране в сфере подготовки кадров для органов прокуратуры, следствия, судебной системы и иных.

— Институту прокуратуры СГЮА исполнилось 25 лет. За прошедшие годы в его стенах были подготовлены тысячи высококвалифицированных юристов – выдающихся ученых, авторитетных специалистов и руководителей правоохранительных и иных органов государственной власти, общественных организаций и бизнес-структур. Мы искренне гордимся ими! Желаю команде института сохранить и приумножить традиции, заложенные многочисленными поколениями его преподавателей и выпускников, полноценно реализовать накопленный научный потенциал, успешно претворить в жизнь самые грандиозные проекты и с гордостью нести знамя одного из ведущих институтов Саратовской государственной юридической академии! – отметила Екатерина Ильгова.

Также на пленарном заседании в адрес коллектива Института прокуратуры и академии прозвучали теплые поздравления от прокурора Саратовской области Сергея Филипенко, военного прокурора Саратовского гарнизона Сергея Жаднова, Саратовского межрайонного природоохранного прокурора Виктора Ростова, Саратовского транспортного прокурора Павла Агуреева и других.

«Большинство наших сотрудников являются выпускниками Саратовской государственной юридической академии. В разное время ее оканчивали действующие заместители Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв, Алексей Захаров, Дмитрий Демешин и многие-многие другие. Я не ошибусь, сказав, что в каждом регионе нашей страны трудятся выпускники Института прокуратуры СГЮА. Хочется подчеркнуть, что академия для нас – это не только кузница квалифицированных юридических кадров, но и важный партнер в реализации масштабных проектов в сфере соблюдения законности и правопорядка, прав и свобод человека и гражданина, и их законных интересов», – отметил прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Далее работа форума продолжилась на 17 отраслевых секциях XV Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Проблемы совершенствования законодательства и прокурорской деятельности», в которой в очно-дистанционном формате приняли участие более 500 студентов из России и стран ближнего зарубежья.

Завершился день торжественной церемонией награждения преподавателей, сотрудников и студентов академии, внесших значительный вклад в развитие Института прокуратуры СГЮА.