Основным направлением деятельности компаний «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» является обеспечение безопасного газоснабжения.

Газораспределительные организации прикладывают все усилия для того, чтобы поставка газа потребителям была надёжной, безаварийной и максимально комфортной.

Сегодня им на помощь приходит самый широкий спектр инноваций. Повысить безопасность использования газа в быту призваны и новые интеллектуальные приборы учёта «голубого топлива». Одновременно с возможностью получения максимально точной информации о количестве потребленного газа, умные счетчики способны приостановить газоснабжение в случае его утечки или пожара. Это возможно благодаря наличию клапана для перекрытия подачи газа. Он срабатывает и при резком увеличении расхода газа, которое может произойти из-за разрушения внутренних газопроводов или гибкой подводки к газоиспользующему оборудованию.

Интеллектуальные счетчики обладают и рядом других преимуществ — обеспечена надежная защита от несанкционированного доступа, предусмотрена автоматическая передача показаний в базу данных поставщика газа. Благодаря этому потребитель снимает с себя обязанность постоянно контролировать количество использованного газа, может избежать штрафных санкций за несвоевременное предоставление сведений и перерасчетов. Кроме того прибор самостоятельно определяет характеристики бытового газа, архивирует сведения по измерениям и техническим событиям.

Как и все современное высокотехнологичное оборудование, умный счетчик прост в монтаже, эксплуатации и обслуживании.

За дополнительной информацией жители города Саратова могут обратиться в АО «Саратовгаз» по телефону: +7-845-272-83-20, жители Саратовской области — в АО «Газпром газораспределение Саратовская область» по телефону: +7-845-2372-820.