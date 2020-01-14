Сегодня, 14 января, на встрече с работниками ФКП «Горный» обсуждались вопросы дальнейшей работы предприятия и продления трудовых договоров с коллективом.

По просьбе секретаря регионального отделения «Единой России», депутата госдумы Николая Панкова к решению проблем, волнующих работников, подключились глава фракции ЕР в Саратовской областной думе Олег Алексеев, председатель Федерации профсоюзных организаций области Михаил Ткаченко, секретарь местного отделения «Единой России» Николай Шепелев. Также на встрече присутствовали депутаты областной думы и директор предприятия Алексей Могильницкий.

-Для секретаря регионального отделения «Единой России» Николая Панкова и нашей фракции важно, чтобы сохранился трудовой коллектив завода, у людей были рабочие места и стабильная зарплата. Ежегодно с работниками заключались трудовые договоры, но в этом году с некоторыми из них они не продлены. И это не может не беспокоить. Насколько знаю, речь о сокращении кадров не идет, наоборот — количество рабочих мест увеличится, но это будет тогда, когда новый завод введут в эксплуатацию. А что до этого времени делать людям, у которых семьи и ипотеки? Надо разбираться, почему сложилась такая ситуация и какой из нее планируется выход. В отличие от оппозиции, которая выступает за закрытие завода, мы будем в любой ситуации на вашей стороне и будем защищать ваши интересы. И сегодня, вернувшись в Саратов, будем обсуждать с правительством, профильным министерством варианты трудоустройства этой части коллектива, — обратился к работникам Олег Алексеев.

По словам директора завода Алексея Могильницкого, работники, с которыми не продлён контракт, принимались по производственной необходимости на определённый период. В этом году эта необходимость исчерпана, и будущее производство даст возможность увеличить штатную численность и привлечь на работу больше специалистов.

-Мы приехали выслушать людей, ответить на вопросы, которые вас волнуют. Защита трудовых коллективов наших заводов всегда должна быть на первом месте. Будем рассматривать возможность формирования профсоюзного коллектива на таком предприятии в целях защиты интересов работников, — отметил Михаил Ткаченко.

По словам секретаря местного отделения «Единой России» Николая Шепелева, жители Краснопартизанского района возлагают большие надежды на создание современного комплекса по утилизации опасных отходов.

-Это необходимо для обеспечения экологической безопасности. Не должно быть так, чтобы на свалки и в лесные массивы выбрасывали аккумуляторы, ртутные лампы и другие опасные отходы. Но нас как жителей района волнуют и рабочие места, и социальная поддержка работников и их семей. Не останемся в стороне от этого вопроса и будем поддерживать коллектив завода, — сказал он.