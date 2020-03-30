В Саратове двое молодых людей стали жертвами интернет-чаровниц.

Одним из обратившихся в полицию стал 23-летний студент. Он рассказал свою трагическую любовную историю, которая случилось с ним после знакомства с девушкой на сайте. Виртуальное общение набирало обороты, и парень жуже начал думать, что их отношения с девушкой его мечты вот-вот станут реальными. Но молодая обольстительница решила обвести саратовца вокруг пальца. Она заверила новоиспеченного ухажера, что купит билеты в кино, но для этого нужны данные его карты. Доверчивый студент был готов на все ради мифической незнакомки и с радостью дал ей все пароли. Однако после проделанных операций с его электронного кошелька списали 4,9 тысячи рублей, а прекрасная леди исчезла с радаров.

В истории влюбленного жителя Ленинского района Саратова женщина также сыграла ключевую роль. В минувшую пятницу он написал на сайте знакомств, что желает провести вечер с приятной девушкой. На сообщение откликнулась умелая обольстительница, которая согласилась приехать в гости. Она попросила у мужчины 2,5 тысячи рублей, а затем оплатить услуги водителя на общую сумму 1,2 тысячи рублей.

После того совершенного перевода, девушка позвонила вновь и сказала, что нужно перевести еще три тысячи рублей за дополнительные услуги, о каких именно идет речь он узнает, когда та приедет к нему. С каждым звонком необходимые для приезда желанной нимфы росли, а деньги на счету бедолаги заканчивались. Тогда в ход вступил вымогатель, которые начал угрожать саратовцу по телефону расправой за неисполнение требований его подруги. В итоге неудовлетворенный мужчина лишился 43,486 тысячи рублей.