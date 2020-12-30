«Ростелеком» построил 250 км оптических линий связи и смонтировал 18 точек Wi-Fi в Ершовском районе Саратовской области. Более шести тысяч жителей малых населенных пунктов получили бесплатный доступ к интернету. Теперь сельчане

могут пользоваться информационными веб-ресурсами и онлайн-сервисами и выходить на связь с близкими в социальных сетях.

Оптические линии связи появились в поселках Тулайково, Дмитриевка, Семено-Полтавка, Новый, Краснянка, Черная Падина, Садовый, Верхний Кушум, Марьевка, Нестерово, Чкалово, Чугунка, Лесной, Осинов Гай, Лобки, Трудовое, Васильевка, Еремеевка.

-В Ершовском районе очень много небольших поселений. Все они основаны во времена освоения целины, когда люди переезжали в Заволжские степи развивать сельское хозяйство. С появлением беспроводного интернета жить и работать в

отдаленных селах стало удобнее: можно оформить документы в электронном виде, оплатить услуги онлайн или дистанционно записаться ко врачу. Точки Wi-Fi от оптической линии позволяют выходить в сеть без ограничений, на хорошей скорости и без сбоев, — отметил Михаил Полищук, глава Декабристского муниципального образования Саратовской области.

— По программе “Устранение цифрового неравенства” “Ростелеком” обеспечил беспроводным интернетом 208 малых сёл Саратовской области. В этом году в связи с ограничительными мероприятиями услуга оказалась востребована как никогда. Мы отметили значительный рост входящего трафика: местные жители следили за новостями, посещали образовательные ресурсы, пользовались сетью для общения, работы и отдыха, — подчеркнул Михаил Маракаев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

В этом году пользователи скачали более 300 терабайт информации. Это рекордное значение по сравнению с аналогичными периодами последних пяти лет. Средняя продолжительность одной интернет-сессии увеличилась с полутора до двух часов.

Сельчане совершили более 1,2 миллиона выходов в интернет.