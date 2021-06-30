Сегодня, 30 июня, следователи начали проверку после публикации в соцсетях видео с жестокими занятиями тренера из Балаково по художественной гимнастике с подопечной.

На кадрах видно, как девочка занимается на турнике. Рядом с ней стоит женщина и контролирует процесс выполнения упражнений. При этом она разговаривает ребенком на повышенном тоне и бьет ладонью по затылку, а также хватает ее за запястье правой руки, перемещая кисть ребенка на перекладину.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, будет дана объективная юридическая оценка произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Свою проверку начала и прокуратура региона.

Напомним, ранее эта тренер — Татьяна Слугина из спортшколы «Олимпик» уже стала известна общественности после поездки с воспитанниками с всероссийских соревнований. Тогда женщина заставила свою воспитанницу в поезде садиться на косой шпагат. Замечания начальника состава и правоохранителей, а также слезы девочки ее никак не трогали.

На следующий день по приезде Татьяна Слугина ушла на больничный.