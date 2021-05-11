Сегодня, в первой половине дня в одной и школ Казани,по информации федеральных СМИ, двое подростков устроили стрельбу. По разнящимся данным пострадало от шести до десяти человек.

Как сообщают информационные агентства РФ, во всех учебных заведениях Татарстана усилены меры безопасности.

Нам не удалось получить информацию об усилении пропускного режима в образовательных учреждениях Саратовской области.

— Необходимые меры безопасности соблюдаются. На сегодняшний день дети не посещают занятия из-за выходного дня, а о принятых мерах с началом учебы будет сообщено позже, — сообщили в пресс-службе министерства образования региона.