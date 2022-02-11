В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» в 2021 году на развитие

Приволжской железной дороги было направлено 14 млрд рублей. В развитие

Саратовского региона инвестировано более 6,1 млрд рублей, Волгоградского – около 6,5

млрд рублей, Астраханского – около 1,4 млрд рублей.

В Волгоградской области ключевые инвестпроекты были направлены на развитие и

обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-

Черноморского бассейна. В частности, в начале октября торжественно открыто движение

по второму пути на перегоне Горнополянский – Канальная и новому железнодорожному

мосту через Волго-Донской канал. В результате этих событий электрифицированный

участок железной дороги от станции имени Максима Горького до Котельниково стал

полностью двухпутным. Кроме того, в 2021 году завершился четвёртый этап

реконструкции станции Гумрак со строительством путепроводной развязки. Реализация

указанных проектов позволила существенно усовершенствовать технологию

продвижения поездов по международному транспортному коридору «Север-Юг».

В Саратовской области завершилась реконструкция станции Cаратов-2, проведено

техническое перевооружение системы микропроцессорной централизации на станции

Князевка. Введены в эксплуатацию Центр технического управления сетью связи ОАО

«РЖД» в районе станции Саратов-1, а также производственно-бытовой корпус и

технический ангар на станции Саратов-2. В новых зданиях созданы комфортные условия

для труда и отдыха сотрудников.

В Астраханской области в начале 2021 года введён в эксплуатацию новый

железнодорожный мост через реку Ахтуба, расположенный на перегоне Аксарайская –

Трусово. Проведено благоустройство базы отдыха «Каспийский Лотос» и парка

Железнодорожников вблизи железнодорожного вокзала Астрахани.

Ряд инвестиционных проектов продолжат своё развитие в 2022 году. Среди них –

реконструкция станции имени Максима Горького и железнодорожного вокзала на

станции Саратов-1, развитие станций Саратовского узла, а также инфраструктуры вблизи

международного аэропорта «Гагарин». Одним из наиболее масштабных проектов

является строительство западного обхода Саратовского железнодорожного узла с

усилением участка Липовский – Курдюм.