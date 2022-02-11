В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» в 2021 году на развитие
Приволжской железной дороги было направлено 14 млрд рублей. В развитие
Саратовского региона инвестировано более 6,1 млрд рублей, Волгоградского – около 6,5
млрд рублей, Астраханского – около 1,4 млрд рублей.
В Волгоградской области ключевые инвестпроекты были направлены на развитие и
обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-
Черноморского бассейна. В частности, в начале октября торжественно открыто движение
по второму пути на перегоне Горнополянский – Канальная и новому железнодорожному
мосту через Волго-Донской канал. В результате этих событий электрифицированный
участок железной дороги от станции имени Максима Горького до Котельниково стал
полностью двухпутным. Кроме того, в 2021 году завершился четвёртый этап
реконструкции станции Гумрак со строительством путепроводной развязки. Реализация
указанных проектов позволила существенно усовершенствовать технологию
продвижения поездов по международному транспортному коридору «Север-Юг».
В Саратовской области завершилась реконструкция станции Cаратов-2, проведено
техническое перевооружение системы микропроцессорной централизации на станции
Князевка. Введены в эксплуатацию Центр технического управления сетью связи ОАО
«РЖД» в районе станции Саратов-1, а также производственно-бытовой корпус и
технический ангар на станции Саратов-2. В новых зданиях созданы комфортные условия
для труда и отдыха сотрудников.
В Астраханской области в начале 2021 года введён в эксплуатацию новый
железнодорожный мост через реку Ахтуба, расположенный на перегоне Аксарайская –
Трусово. Проведено благоустройство базы отдыха «Каспийский Лотос» и парка
Железнодорожников вблизи железнодорожного вокзала Астрахани.
Ряд инвестиционных проектов продолжат своё развитие в 2022 году. Среди них –
реконструкция станции имени Максима Горького и железнодорожного вокзала на
станции Саратов-1, развитие станций Саратовского узла, а также инфраструктуры вблизи
международного аэропорта «Гагарин». Одним из наиболее масштабных проектов
является строительство западного обхода Саратовского железнодорожного узла с
усилением участка Липовский – Курдюм.