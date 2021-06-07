Саратовский регоператор АО «Ситиматик» активно содействует улучшению инфраструктуры вывоза твердых коммунальных отходов в Саратовской области. Благодаря появлению института регионального оператора удалось существенно обновить парк мусоровывозящей техники на территории региона, произвести установку и замену более 20 тысяч контейнеров. Совокупность вложений в вывоз коммунальных отходов с начала деятельности регоператора превысила один миллиард рублей, без учета инвестиций в создание инфраструктуры обработки и захоронения ТКО в рамках концессионного соглашения.

Инвестиции мусоровывозящих компаний, а также работа муниципальных органов власти по созданию мест накоплений дало возможность охватить коммунальной услугой даже отдаленные поселения, где до появления регоператора вывоз мусора, фактически, не производился. Решение этой задачи в рамках «реформы чистоты» позволило выстроить надежную систему учета коммунальных отходов в Саратовской области.

— Превышение «психологической» отметки по инвестициям в один миллиард рублей только в систему вывоза отходов в Саратовской области – это новая веха в развитии отрасли по обращению с ТКО для нашего региона. Немногие коллеги из других областей смогли обеспечить стабильные вложения и произвести серьезную замену техники. Теперь мы ставим задачи по реализации требований нацпроекта «Экология» в части отбора вторсырья, новых подходов во внедрении раздельного сбора отходов. Мы знаем, какое внимание приковано к нашей отрасли и готовы двигаться вперед, соответствуя современным трендам и направлениям «зеленой» повестки, – рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Группа компаний АО «Ситиматик» является одним из крупнейших участников рынка обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Саратовский регоператор обслуживает всю территорию региона. Кроме того, в Зоне деятельности I в соответствии с концессионным соглашением компанией построены и эксплуатируются два современных мусоросортировочных комплекса в Энгельсе и Балакове, а также сеть мусороперегрузочных станций.