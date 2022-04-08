На объект культурного наследия «Усадьба Черномашенцевой П.И., начало XX в.» разработан инвестиционный паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Здание расположено по Большой Казачьей, д. 21 литер «Д». Здание ранее было признано аварийным и в настоящее время расселено. Потенциальные инвесторы могут арендовать или приватизировать нежилую площадь за 1 рубль в год.

Кроме того, специалистами комитета выявлены факты отсутствия обязательных в силу закона информационных табличек на объектах культурного наследия:

— «Детский сад. 1953 г.» (г. Саратов, ул. им. Азина, 53а);

— «Дом доходный купца Я.Я.Бореля, нач. XX в» (г. Саратов, ул. Б. Казачья,

19);

— «Дом жилой» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 25/36);

— «Фабрика-кухня, 1939г.» (г. Саратов, пл. им Орджоникидзе);

— «Здание церковно-приходской женской одноклассной школы при Ильинской церкви», начало 1870-х гг. (г. Саратов, пл. Ильинская, 7).

— В адрес собственников и законных владельцев были направлены обращения о необходимости установки надписи и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия, — уточнили в ведомтсве.

Также сотрудниками комитета начата работа по разработке предмета охраны объекта культурного наследия местного (муниципального значения) «Доходный дом Юренковой В.Ф., 1910-е гг.», расположенный на ул. Волжская, 3.