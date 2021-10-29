Саратовский инжиниринговый центр оказывает начинающим предпринимателям помощь в разработке бизнес проектов.

В перечень услуг входит помощь с разработкой фирменного стиля – брендировании, создании логотипов, фирменного стиля, а также разработке сайтов и полиграфической продукции; помощь в разработке маркетинговой стратегии; сертификации товаров и софинансирование патентных исследований в размере 50 процентов.

Обратиться за помощью в инжиниринговый центр могут все субъекты МСП на территории Саратовской области, занимающиеся производством товара.

Центр инжиниринга работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.