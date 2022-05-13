Первая медицинская сестра Флоренс Найтингейл, Дарья Севастопольская — это не просто имена, это пример милосердия и самоотдачи во имя жизни других людей.
Я навсегда запомнила слова преподавателя по основам сестринского дела:
«Относитесь к пациентам, так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам!»
Медсестра — самый главный помощник врача. Она всегда на посту и должна быть готова к любым неожиданностям.
Можно много говорить о нашей профессии и о тяжёлом труде медицинской сестры.
Но сегодня я просто хочу сказать, слова благодарности всем причастным к такому нужному и важному труду!
Спасибо вам, милые медицинские сёстры, за вашу самоотверженность, порядочность и титанические усилия, которые вы прикладываете для здоровья своих пациентов.
Желаю, чтобы ваш труд ценили и уважали все — начиная от пациентов и заканчивая руководством!
Здоровья вам и вашим близким! Пусть в ваших семьях царят любовь и благополучие!