Первая медицинская сестра Флоренс Найтингейл, Дарья Севастопольская — это не просто имена, это пример милосердия и самоотдачи во имя жизни других людей.

Я навсегда запомнила слова преподавателя по основам сестринского дела:

«Относитесь к пациентам, так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам!»

Медсестра — самый главный помощник врача. Она всегда на посту и должна быть готова к любым неожиданностям.

Можно много говорить о нашей профессии и о тяжёлом труде медицинской сестры.

Но сегодня я просто хочу сказать, слова благодарности всем причастным к такому нужному и важному труду!

Спасибо вам, милые медицинские сёстры, за вашу самоотверженность, порядочность и титанические усилия, которые вы прикладываете для здоровья своих пациентов.

Желаю, чтобы ваш труд ценили и уважали все — начиная от пациентов и заканчивая руководством!

Здоровья вам и вашим близким! Пусть в ваших семьях царят любовь и благополучие!