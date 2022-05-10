Что может быть лучше искренних детских улыбок и объятий?!

Благодаря вашей помощи, мои дорогие волшебники, мы подарили веру в чудо двоим деткам-сиротам.

Данила — второй мальчик, который пострадал от удара током, и его сестрёнка Таня воспитываются бабушкой. Об этом я писала недавно с просьбой порадовать детей подарками, поддержать их в непростой ситуации.

Так вот, общими усилиями нам удалось купить два телефона и целый пакет вкусняшек!

Их бабушка сказала, что не верила, что такие люди ещё существуют! А мы с вами доказали обратное — вернули веру взрослому человеку и двум детям в то, что есть неравнодушные люди, готовые протянуть руку помощи. Что они не одни в этом мире.

Я от всего сердца благодарю всех вас за ваше тепло, душевную доброту. Мы многое вместе смогли сделать и обязательно сможем сделать еще больше!

P.S. Хорошую поддержку оказал человек, пожелавший остаться за кадром. И это чиновник из администрации Энгельса. Настоящий человек всегда им и остается — независимо от занимаемого положения и должности. Каждый раз в этом убеждаюсь.